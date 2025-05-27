السفير السعودي بحث مع وزير المالية في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار بين لبنان والسعودية

زار سفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، اليوم، وزير المالية ياسين جابر، في مقر الوزارة في وسط بيروت.

وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة، والخطوات الإصلاحية التي تعتمدها وزارة المالية للنهوض بالإقتصاد وتحفيز النمو، وسبل تعزيز الإستثمار بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.