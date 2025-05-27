الدفاع الأوكرانية: وقعنا مع وزارة الدفاع البريطانية اتفاقية لاستخدام الأرباح الزائدة من أصول روسيا المجمدة

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، "أننا وقعنا مع وزارة الدفاع البريطانية اتفاقية لاستخدام الأرباح الزائدة من أصول روسيا المجمدة"، وذلك مع استمرار الحرب مع روسيا.
ولفتت إلى "أننا سنحصل بموجب الاتفاق على 3 مليارات دولار لتسليح قواتنا وإصلاح المعدات العسكرية".
ويشار إلى أن الأصول الروسية المجمدة هي أصول مملوكة لروسيا، والتي جمدتها بعض الدول والجهات الدولية كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا، مما يمنع روسيا من التصرف فيها في ظل الحرب في أوكرانيا.
ويحتفظ البنك المركزي الروسي بمليارات الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية. وتم تجميد ما يقرب من 300 مليار يورو (322 مليار دولار) من هذه الأصول في الغرب.
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