شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وفد حزب الوعى يشارك فى تدريب صينى حول بناء سوق السلع الصغيرة ومكافحة الفقر والان مع تفاصيل الخبر

‎يشارك وفد من حزب الوعي المصري في برنامج تدريبي يُعقد في جمهورية الصين الشعبية، بعنوان " بناء سوق السلع الصغيرة ومكافحة الفقر في الدول النامية"، وذلك بالتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني.

‎يترأس الوفد المصري المستشار محمد صفا، السكرتير العام المساعد لحزب الوعي، ويهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

‎وينطلق التدريب اليوم 27 مايو 2025 ويستمر حتى 16 يونيو 2025، ويتضمن زيارات ميدانية لـ 13 مصنعًا مختلفًا في أنحاء الصين، للاطلاع على التجربة الصينية في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأسواق المحلية، وابتكار استراتيجيات فعالة لـ مكافحة الفقر.

‎تأتى هذه المشاركة في إطار اهتمام حزب الوعي بـ دعم بناء قدرات الشباب، واثقين في قدراتهم على بناء مستقبل أفضل للجميع، من خلال تعزيز معارفهم وانخراطهم في تجارب دولية ناجحة تساهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

‎يعكس هذا التدريب عمق العلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية في الدول النامية، كما يُعد خطوة مهمة نحو نقل المعرفة وتوطين التجارب الناجحة لخدمة أهداف العدالة الاجتماعية والنهضة الاقتصادية في مصر.