شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اليوم الثانى للمقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود" والان مع تفاصيل الخبر

انطلق منذ قليل، ثاني أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتى تنعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يشارك فى لجان المقابلات عددًا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

ووصل إلى مقر الأكاديمية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وشهد اليوم الأول من مرحلة المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والخبراء من مختلف التخصصات في لجان التقييم لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات أحد برامج مدرسة تأهيل المرأة للقيادة، من خلال المقابلات الشخصية بعد اجتيازهن مراحل القبول السابقة بنجاح.

ويتم البرنامج بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتأهيل القيادات التنفيذية وتعزيز مشاركتهن على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص.

ويضم تشكيل اللجان وزراء وسفراء ومحافظون، ورؤساء هيئات وجامعات، ولفيف من الشخصيات عامة وخبراء الأكاديمية، وتصل مدة المقابلة مع المشاركات ل30 دقيقة ويستند اختبار المشاركات لمجموعة معايير تشمل 15 معيار حتى اجتيازهن مراحل القبول السابقة بنجاح.

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.