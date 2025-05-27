مسؤول روسي: روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا

اشار النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الى أن "روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بسبب تصرفات الدول الأوروبية التي تحاول عرقلة التسوية في أوكرانيا".

ولفت الى أن "موسكو تتوقع أن تعقد هذه الجلسة في 30 ايار الجاري"، مضيفا أن "روسيا تعتزم خلال الجلسة طرح موضوع التهديد للسلم والأمن الناشئ عن دول أوروبية تحاول عرقلة التسوية الأوكرانية".

وذكر أن "هذا الطلب الروسي يمثل ردا "مرآتيا" على إجراءات الغرب الذي طالب بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا يوم 29 ايار".