القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 43 مسيرة روسية من بين 60 هاجمت أراضينا الليلة الماضية

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اسقاط "43 مسيرة روسية من بين 60 هاجمت أراضينا الليلة الماضية". وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "دفاعاتنا الجوية أسقطت 99 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة الليلة الماضية".

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