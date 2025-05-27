"وول ستريت جورنال": ترامب يفكر بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا والانسحاب من المفاوضات الأوكرانية

اشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، والانسحاب من المفاوضات الروسية الأوكرانية إن لم تحقق نتائج ملموسة".
وذكر أحد مصادر الصحيفة أن "العقوبات لن تشمل القيود المصرفية فحسب، بل قد تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا لإقناعه بتقديم التنازلات".
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه "يبحث تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية الضربة الصاروخية المكثفة التي وجهتها لأوكرانيا تزامنا مع مساعي المفاوضات"، معبّرا عن امتعاضه من موقف موسكو".
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