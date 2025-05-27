انخفاض اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تعويض الدولار بعض خسائره، في حين أبقت المخاوف إزاء المالية الأميركية المستثمرين متوجسين من منحى أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر آب المقبل (Comex) بنسبة 1.25% إلى 3351.90 دولار للأونصة.

في حين تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.61% إلى 3323.61 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.07% إلى 99 نقطة.