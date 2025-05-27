تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تعويض الدولار بعض خسائره، في حين أبقت المخاوف إزاء المالية الأميركية المستثمرين متوجسين من منحى أسعار الفائدة.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر آب المقبل (Comex) بنسبة 1.25% إلى 3351.90 دولار للأونصة.
في حين تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.61% إلى 3323.61 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.07% إلى 99 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.