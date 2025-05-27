جعجع استقبل مجلسي بلديتي بقعاتة - عشقوت ورشميا ومختار معراب

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، المجلس البلدي المنتخب الجديد لبلدة بقعاتة - عشقوت (كسروان) برئاسة شربل فهد ونائبه الياس خويري، ثم التقى مجلس بلدية رشميا برئاسة داليا فرح ونائبها سليم أبي ضاهر والمختار أنطوان نجم، كذلك استقبل مختار معراب جهاد باسيل.

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