الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تعلن عن وصول الحاويتين المحملتين بمعدات ومستلزمات طبية الى مرفأ بيروت.

من ضمن حملة الدعم الصحي التي تنظمها الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية وصلت إلى مرفأ بيروت حاويتان تتضمنان معدات طبية وغيرها من مستلزمات العلاج والوقاية .

، وفي هذا الاطار أشار رئيس الجمعية د. ايلي حداد الى أن الهدف من هذه الشحنة التي إنتقلت مؤخراً من فرنسا هو مساعدة الطاقم الطبي اللبناني والمستشفيات لناحية التجهيزات الطبية وغيره في ظلّ الأزمة التي تعصف بلبنان.

بدورها نائبة اشارت الدكتورة غلاديس سعيد، نائبة رئيس الجمعية ومسؤولة لجنة الدعم الإنساني، إلى أن "الحاويتين تتضمنان معدات للعمليات، معدات للتنفّس الاصطناعي، معدات للتنظيف والتطهير، معدات لغسيل الكلى، ادوات جراحية، مستلزمات لفحص القلب، معدات للعلاج الفيزيائي ، كراسي متحركة، أدوات خاصة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ولمعالجة الكسور في الجسم، أدوات طبية كالأمصال وغيره...

وأشارت الدكتورة سعيد الى أننا لا زلنا في إنتظار تفريغ الحاوية، التي شحنت بواسطة شركة CMA-CGM والتي كانت داعمة للمشروع، من أجل تسليم المعدات الى الجهات الرسمية والمختصة ونأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.