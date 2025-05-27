الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن باتجاه القدس

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه القدس. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ آخر أطلق من اليمن. وتستمر القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" في إطلاق الصواريخ والمسيّرات ضد إسرائيل، ضمن عملياتها لدعم قطاع غزة. وكانت قد شنت إسرائيل هجمات سابقة استهدفت موانئ في اليمن ومطار صنعاء الدولي وتوعدت باستهداف قيادات حركة "أنصار الله"، إلا أن القوات المسلحة اليمنية أكّدت استمرار هجماتها ضد إسرائيل.

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