أفادت مراسلة "الأخبار"، بأن "القوة الإسرائيلية التي توغلت الى كروم المراح في اطراف ميس الجبل انسحبت فجر اليوم بعد استحداثها ساترا ترابيا وقضمها عشرات الامتار من الأراضي اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر "الأخبار": انسحاب القوة الإسرائيلية التي توغلت الى كروم المراح بعد قضمها عشرات الامتار من الأراضي اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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