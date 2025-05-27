"فارس": مقتل قاض إيراني في شيراز إثر هجوم بسكين من قبل مجهول

أفادت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، عن مقتل قاضي الفرع 102 في محكمة الجنايات الثانية في شيراز، إحسان باقري، إثر هجوم بسكين من قبل شخص مجهول أثناء ذهابه إلى العمل.

في السياق، أعرب أصدر رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني ايجئي عن تعازيه باغتيال إحسان باقري أثناء توجهه إلى مكان عمله.

وأمر ايجئي السلطات القضائية في محافظة فارس بالتحقيق في جميع جوانب هذا الحادث بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون وملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذا العمل في أسرع وقت ممكن.