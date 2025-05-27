شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: لقاء الرئيس السيسى رجال أعمال أمريكيين يأتى فى توقيت هام والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد رجال الأعمال الأمريكيين على هامش المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يمثل خطوة استراتيجية، تؤكد التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يتسق مع الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في توقيت مهم ليعكس حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الزخم الدولي لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو، لاسيما في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات.

وأكد "محسب"، أن الرئيس السيسي كان حريصا على أن يبعث بعدد من الرسائل الواضحة خلال اللقاء حيث أكد على استقرار الدولة سياسيا ومجتمعيا، وقدرتها على تجاوز التحديات الإقليمية، وهو ما يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب، مشيدا بما أعلنه الرئيس بشأن جاهزية مصر لتقديم كافة التسهيلات لإقامة منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة لتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللقاء شهد تأكيدات من الجانب الأمريكي حول متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ورغبة الشركات الأمريكية في التوسع في مصر، وهو ما يعكس ثقة هذه الكيانات في البيئة الاقتصادية المصرية، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج، لافتا إلى أن اللقاء عكس بوضوح التوجه المصري لإعادة صياغة خريطة الاستثمارات بما يحقق أقصى استفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها مصر، من حيث الموقع الجغرافي والبنية التحتية، بجانب الاستفادة من التوجه الأمريكي الحالي لتعميق التعاون الاقتصادي مع الحلفاء الإقليميين.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن الدولة تسعى من خلال هذا النوع من اللقاءات إلى ترجمة أولويات الاستثمار إلى واقع ملموس على الأرض، يحقق عوائد حقيقية للمواطنين، ومن ثم يعكس اللقاء حجم الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتعظيم دوره في الاقتصاد، مؤكدا أن إشراك مجتمع الأعمال الأمريكي في هذا التوجه يعزز فرص نقل التكنولوجيا والخبرات، ويدعم جهود الدولة في التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير نحو الأسواق الأفريقية والعربية.