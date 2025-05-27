شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: تدهور الأوضاع فى غزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل إن التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية الوحشية التي تستهدف المدنيين العزل وتدمر البنية التحتية الحيوية، يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يقف صامتًا وعاجزًا أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي تمارس عدوانًا متواصلًا منذ أكثر من 20 شهرًا.

وأكد الشهابي أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الحدود باستمراره في فرض الحصار الخانق على القطاع، ومنع دخول المساعدات الإنسانية رغم التحذيرات الدولية المتكررة، مشددًا على أن تعمد استهداف قوافل الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني هو جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب محاسبة دولية عاجلة.

وأضاف أن الانهيار الكامل في منظومة الخدمات الصحية والغذائية داخل القطاع ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، محملًا القوى الكبرى مسؤولية الصمت والتواطؤ، ومطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للسكان المدنيين.

وثمّن الشهابي الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستويين السياسي والإنساني، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو عبر تسهيل دخول المساعدات من معبر رفح، مؤكدًا أن مصر تتحمل مسؤولية تاريخية في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.