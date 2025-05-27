شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بتعديل تشريعى.. الإعدام والسجن المؤبد فى جرائم "هتك العرض".. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مقترح بتعديل تشريعى.. السجن المؤبد فى جرائم (هتك العرض) حال لم يتجاوز المجنى عليه سن 18 عاما"، استعرض خلاله مقترح بتعديل تشريعى يتضمن السجن المؤبد فى جرائم "هتك العرض" حال لم يتجاوز المجنى عليه سن 18 عاما، وتشمل أقاربه حتى الدرجة الثالثة "أخوال وأعمام" والقائمين على تربيته وتعليمه وتدريبه وعلاجه، والحكم بالإعدام في حالات محددة.

في التقرير التالى، نلقى على قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وبالتأكيد أُدخلت على نصوصه العديد من التعديلات التشريعية المتتالية حتى وقتنا الراهن، إلا أنه يحتاج مراجعة شاملة من حيث ضبط وتدقيق صياغة الكثير من نصوصه وإعادة النظر في الكثير من العقوبات التي يتضمنها، سواء أكانت عقوبات سالبة للحرية أم عقوبات مالية، وتحديداً الغرامات التي صارت عديمة القيمة وغير محققة للردع لانتفاء تناسبها مع الجريمة "في مجال الجنح والمخالفات".

وإليكم التفاصيل كاملة:

مقترح بتعديل تشريعى.. السجن المؤبد فى جرائم "هتك العرض" حال لم يتجاوز المجنى عليه سن 18 عاما.. تشمل أقاربه حتى الدرجة الثالثة "أخوال وأعمام" والقائمين على تربيته وتعليمه وتدريبه وعلاجه.. والإعدام فى هذه الحالات





برلمانى