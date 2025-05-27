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بالصور: 3 وزراء خارجية عرب يناقشون في باريس جهود إنهاء حرب غزة

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  • بالصور: 3 وزراء خارجية عرب يناقشون في باريس جهود إنهاء حرب غزة 1/6
  • بالصور: 3 وزراء خارجية عرب يناقشون في باريس جهود إنهاء حرب غزة 2/6
  • بالصور: 3 وزراء خارجية عرب يناقشون في باريس جهود إنهاء حرب غزة 3/6
  • بالصور: 3 وزراء خارجية عرب يناقشون في باريس جهود إنهاء حرب غزة 4/6
  • بالصور: 3 وزراء خارجية عرب يناقشون في باريس جهود إنهاء حرب غزة 5/6
  • بالصور: 3 وزراء خارجية عرب يناقشون في باريس جهود إنهاء حرب غزة 6/6

القاهرة - كتب محمد نسيم - ناقش وفد من اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن قطاع غزة ، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، مع نظيرهم الفرنسي جان نويل بارو، جهود إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وتنفيذ حل الدولتين.

وتشكلت اللجنة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، وتضم في عضويتها وزراء خارجية الأردن وقطر والسعودية ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وضم وفد اللجنة، الذي التقى بارو في العاصمة الفرنسية باريس، وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، والسعودية فيصل بن فرحان، ومصر بدر عبد العاطي، وفق بيان للخارجية الأردنية.

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وأشار البيان، إلى أن الوزراء الثلاثة بحثوا مع نظيرهم الفرنسي "الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

كما ناقشوا "تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وتناول الاجتماع "دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة".

وبحث الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران المقبل، برئاسة مشتركة من وفرنسا، وفق البيان ذاته.

ووفق تصريحات صحفية سابقة للأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، يهدف المؤتمر إلى تسريع حل الدولتين، إضافة إلى استكشاف سبل تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي حول حل الدولتين.

وأواخر العام الماضي، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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المصدر : وكالات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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