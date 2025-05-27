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دولة أوروبية جديدة تستدعي السفير الإسرائيلي لديها

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دولة أوروبية جديدة تستدعي السفير الإسرائيلي لديها

القاهرة - كتب محمد نسيم - قررت دولة فنلندا، استدعاء السفير الإسرائيلي في هلسنكي إلى وزارة الخارجية، على خلفية إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على 35 دبلوماسيا دوليا في جنين أول أمس الأربعاء.

ووصفت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، في تصريح صحفي، إطلاق جيش الاحتلال النار على دبلوماسيين في جنين بأنه "حادث خطير ويستوجب الإدانة".

وأوضحت فالتونين، أن بلادها طلبت توضيحاً من تل أبيب بشأن هذه الحادثة، واستدعت السفير الإسرائيلي في هلسنكي إلى وزارة الخارجية.

وأشارت الخارجية الفنلندية في بيان، إلى أنها أعربت عن قلقها إزاء الوضع الإنساني السائد في قطاع غزة خلال الاجتماع مع السفير الإسرائيلي.

المصدر : وكالة وفا

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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