قتيلان ومصابون في إطلاق نار بولاية فيلادلفيا الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت قناة (دبليو.بي.في.آي) بأن شخصين قتلا وأصيب ما لا يقل عن تسعة آخرين بالرصاص بعد إطلاق نار مساء الاثنين بمتنزه فيرمونت في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

ونقلت القناة عن الشرطة قولها أن أعمار الضحايا لم تعرف بعد.