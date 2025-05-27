الغارديان عن رسالة من 800 خبير قانوني لرئيس الوزراء البريطاني: يجب فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن رسالة وجهها أكثر من 800 خبير قانوني إلى رئيس الوزراء البريطاني، دعوا فيها إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، ملزمة قانوناً باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع وقوع إبادة جماعية في غزة"، مطالبين الحكومة البريطانية باستخدام كل الوسائل المتاحة لضمان "وقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار" في القطاع.

وشدد الموقعون على الرسالة على ضرورة ضمان "استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون أي عوائق"، إلى جانب فرض "عقوبات اقتصادية على الحكومة الإسرائيلية وكل من ثبت تورطه في سلوك غير قانوني"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

ودعت الرسالة حكومة بريطانيا إلى "مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل، بما في ذلك تعليق خارطة الطريق المشتركة"، كما طالبت بـ"تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين".