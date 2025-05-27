افادت وكالة "رويترز" نقلا عن وسائل إعلام أميركية بـ"مقتل شخصين وإصابة 9 في إطلاق نار بمتنزه فيرمونت بولاية فيلادلفيا الأميركية". وذكرت الشرطة المحلية أن "منطقة الحادثة شهدت تجمعا للسيارات، كما تم نقل شخص آخر إلى المستشفى بعد أن صدمته سيارة وسط الفوضى التي أعقبت إطلاق النار".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 9 في إطلاق نار بمتنزه فيرمونت بولاية فيلادلفيا الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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