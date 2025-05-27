مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين بانهيار مبنى بالسنغال

قُتل 11 شخصا وأصيب 7 آخرون بانهيار مبنى في توبا ثانية مدن السنغال. وأرجع المدير الوطني للبناء موسى طينة في حديث للصحافة انهيار المبنى إلى "عدم الالتزام بمعايير البناء". وتشهد توبا نهضة عمرانية كبيرة بسبب النمو الديموغرافي والاقتصادي، لكن هذا العمران يتم أحيانا بطريقة فوضوية ودون التراخيص اللازمة. وانهيار المباني أمر شائع في السنغال، وغالبا ما يكون سببه عدم الامتثال لقوانين البناء.

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