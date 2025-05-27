اشار سفير بريطانيا هاميش كاول، الى أن "الحدود الشرقية مع سوريا، رأيت الأسبوع الماضي كيف تدعم قواعد التشغيل الأمامية الجديدة للجيش اللبناني مكافحة التهريب وتعزز أمن الحدود. أشدت بجنود فوج الحدود البري الثالث لعملهم الدؤوب في الدفاع عن لبنان"، مؤكدا أن "دعم المملكة المتحدة مستمر".

كانت هذه تفاصيل خبر سفير بريطانيا: قواعد التشغيل الأمامية الجديدة للجيش اللبناني تساعده بمكافحة التهريب ومستمرون بدعم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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