الحكومة اليابانية اعلنت دعم شركاتها الصغيرة والمتوسطة بـ15.5 مليار دولار لمواجهة الرسوم الاميركية

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي عن "حزمة دعم بقيمة 15.5 مليار دولار لمساعدة الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتّحدة".

واوضح أن "الخطة البالغة قيمتها 2.2 تريليون ين ستتضمن مساعدات تمويلية للشركات وتخفيف شروط الإقراض مع مؤسسة ائتمانية مدعومة من الدولة".

وطوكيو، الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أصبحت منذ بداية شهر نيسان هدفا لرسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب.

ومع ذلك، تمثّل السيارات ما يقرب من 30% من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.

وأعلنت الحكومة اليابانية في وقت سابق، أنّها اتّفقت مع واشنطن على تسريع محادثاتهما بهدف التوصّل إلى اتفاق تجاري.