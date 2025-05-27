أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أزمة إلغاء رحلات الطيران الأجنبية مستمرة ويبدو أنها لن تُحل في وقت قريب، رغم المساعي الجارية. وأشارت الهيئة إلى أن شركات طيران أجنبية ما تزال تواصل إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، على الرغم من محاولات ممارسة ضغط سياسي لحثها على التراجع عن قراراتها.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: أزمة إلغاء رحلات الطيران الأجنبية يبدو أنها لن تحل في وقت قريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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