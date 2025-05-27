أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، لقناة "الجزيرة" أن الأطفال المصابين جراء القصف في قطاع غزة يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الجوع، في ظل وضع إنساني متدهور.
وأضافت أن ما تبقى من المستشفيات في غزة يعاني بشدة، مشيرة إلى أنّ هذه المرافق الصحية تفتقر إلى الحد الأدنى من المستلزمات الطبية اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: الأطفال المصابون بالقصف يصلون المستشفيات وهم يعانون من الجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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