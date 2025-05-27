المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: الأطفال المصابون بالقصف يصلون المستشفيات وهم يعانون من الجوع

أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، لقناة "الجزيرة" أن الأطفال المصابين جراء القصف في قطاع غزة يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الجوع، في ظل وضع إنساني متدهور.

وأضافت أن ما تبقى من المستشفيات في غزة يعاني بشدة، مشيرة إلى أنّ هذه المرافق الصحية تفتقر إلى الحد الأدنى من المستلزمات الطبية اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.