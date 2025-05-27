وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: ترامب سئم من مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا ويفكر في التخلي عنها تماما

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا، معبّرًا عن إحباطه من استمرار الهجمات الروسية. وأوضحت المصادر أن العقوبات المرتقبة لن تشمل قيودًا مصرفية، بل ستتضمن خيارات أخرى تهدف إلى ممارسة ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدفعه إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سئم من مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، ويفكر في التخلي عنها بشكل كامل، رغم أن المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أن الرئيس كان واضحًا في رغبته بالتوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف، مشددة على أنه أبقى جميع الخيارات مطروحة "بذكاء".