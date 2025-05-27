وصفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية مشروع الدرع الصاروخي الأميركي بأنه "مبادرة خطيرة للغاية" تشكل تهديداً مباشراً، معتبرة أنه يمثل "سيناريو لحرب نووية في الفضاء الخارجي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن الوزارة.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن خارجية كوريا الشمالية: مشروع الدرع الصاروخي الأميركي هو سيناريو حرب نووية في الفضاء الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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