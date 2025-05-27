الجيش الاسرائيلي: تم اعتراض الصاروخ الذي اطلق من اليمن

أعلن الجيش الاسرائيلي، في بيان انه "إثر التنبيهات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق من البلاد، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وتم إطلاق التنبيهات وفقًا للسياسة المتبعة".

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