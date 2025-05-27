اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باتباع خيار سياسي في تصعيدها العسكري، معتبرًا أن الهجمات الأخيرة لا تستند إلى أي منطق عسكري، بل تعكس قرارًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة الحرب.
وأضاف زيلينسكي أن موسكو يُفترض أن تعمل حاليًا على إعداد مقترحات لمذكرة سلام استنادًا إلى لقاءات إسطنبول، لكنها في الوقت نفسه تواصل شن الضربات.
وشدّد على ضرورة أن يحترم بوتين من يجري معهم المحادثات، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي "يلعب بالدبلوماسية والدبلوماسيين"، وهو أمر لا بد من تغييره.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلنسكي: لا منطق عسكريا في هجمات روسيا الأخيرة وإنما خيار سياسي بأن بوتين اختار الاستمرار بالحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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