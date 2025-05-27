افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في وسط اسرائيل عقب رصد صاروخ أُطلق من اليمن وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وأوضح الجيش في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصاروخ، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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