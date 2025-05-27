الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه

افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في وسط اسرائيل عقب رصد صاروخ أُطلق من اليمن وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الجيش في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصاروخ، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.