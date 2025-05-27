القناة 12: مكالمة مشحونة بين ترامب ونتانياهو حول النووي الإيراني

افادت القناة 12 الإسرائيلية بانه خلال اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، برز "خلاف جوهري في الرأي" بين الجانبين حول الملف النووي الإيراني.

وخلال الاتصال، أبلغ ترامب نتانياهو عزمه الدفع باتجاه حل دبلوماسي مع طهران، وعبّر عن ثقته في التوصل إلى اتفاق يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل، بحسب ما نقلت القناة عن مصدرين مطلعين على تفاصيل الاتصال، "في حدود ما سمح بنشره وفقًا لقيود الرقابة".

وبحسب التقرير، فإن ترامب أبلغ نتنياهو أنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران يحقق الأهداف المشتركة لتل أبيب وواشنطن؛ وتساءلت القناة: "ما الذي دفع ترامب إلى إجراء هذه المكالمة في هذا الوقت؟" وأضافت "سؤال يبقى معلقًا في هذه المرحلة".

ووصفت القناة الاتصال بأنه كان "مشحونًا ودراماتيكيًا"، في ما لم ينعكس ذلك في البيان الرسمي الصادر عن مكتب نتنياهو لاحقًا، والذي اكتفى بالإشارة إلى "تأكيد الطرفين ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي".