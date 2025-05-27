مصدر مسؤول لقناة القاهرة: استمرار التنسيق المصري القطري الأميركي بشأن مفاوضات غزة

أعلن مصدر مصري مسؤول عن استمرار التنسيق المصري القطري الأميركي، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار داخل قطاع غزةوتبادل المحتجزين.
وذكر المصدر، في تصريح لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصر تطالب الطرفين بإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق يسهم في مواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح أن الاتصالات المصرية المكثفة، تهدف إلى تقريب وجهات نظر الأطراف المعنية، تمهيدا للعودة إلى التهدئة.
وأكد المسؤول المصري أن الاتصالات لا تزال جارية مع كافة الأطراف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.
وتأتي جهود الوساطة المصرية والقطرية والأميركية فيما يعاني سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية جراء نقص حاد في المواد الغذائية بسبب القيود الإسرائيلية.
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