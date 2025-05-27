خارجية كولومبيا تعيّن أول سفير لها في فلسطين

عيّنت كولومبيا خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس غوستافو بيترو، وفق ما أعلنت الخارجية الكولومبية.
وكان الرئيس اليساري قد أعلن في أيار 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل واتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها تنفذ “إبادة جماعية” في غزة.
كما أعلن قبل عام فتح سفارة كولومبية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي تعيين أوسبينا “سفيرا لدى حكومة دولة فلسطين” في أعقاب موافقة السلطات الفلسطينية في 5 أيار، وفق ما جاء في مرسوم وقعته وزيرة الخارجية لورا سارابيا في 22 أيار.
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