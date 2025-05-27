شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التشكيل الجديد لمجلس نقابة الصحفيين وهيئة المكتب واللجان والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس نقابة الصحفيين، الاثنين، برئاسة الكاتب الصحفى، خالد البلشى، ثاني اجتماعات تشكيل هيئة المكتب واللجان وذلك بعد تأجيله الأربعاء الماضي استجابةً لرغبة خمسة من أعضاء المجلس.



وكشفت مصادر داخل المجلس، أن التشكيل الجديد لمجلس النقابة جاء كالتالى:

- جمال عبد الرحيم - سكرتير عام

محمد السيد الشاذلى سكرتير عام مساعد، ولجنة الشئون العربية والخارجية، ولجنة الحج والعمرة

- حسين الزناتي - رئيس لجنة القيد

- هشام يونس- أمين الصندوق- وعضو لجنة القيد

- محمد يحيى يوسف - عضو لجنة القيد - ولجنة النشاط

- عبد الرؤوف خليفة- وكيل النقابة للتسويات

- محمد سعد عبد الحفيظ - لجنة التدريب

- محمد الجارحي - لجنة الصحة

- أيمن عبد المجيد - لجنة المعاشات ولجنة التشريعات

- إيمان عوف - لجنتا المرأة والحريات

- محمود كامل - اللجنة الثقافية