مستوطنون يحرقون أراضي زراعية ويعتدون على مركبات في نابلس ورام الله

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محافظتي نابلس ورام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر مصدر محلي أن مستوطنين أضرموا النار في أراضي منطقة «عين سامية» شرقي رام الله، ما أدى لاحتراق عشرات الدونمات من المحاصيل الزراعية.

وذكر أن المستوطنين اعتدوا كذلك على مركبات فلسطينية على طريق «عين سامية» بالحجارة. وفي نابلس، أحرق مستوطنون أراضي زراعية وحقول زيتون في منطقتي «سالم» و«بيت دجن» شرقي المدينة.

وفي سياق متصل، وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إقامة إسرائيل 710 مستوطنات وقاعدة عسكرية، أي بمعدل مستوطنة لكل 8 كيلومترات مربعة من مساحة الضفة الغربية البالغة 5860 كيلومتراً مربعاً، وذلك منذ عام 1967.

وأكد تقرير الهيئة الفلسطينية أن «الاحتلال أقام نحو 1000 حاجزٍ عسكريٍ في الضفة الغربية، قطّع بها أوصال جغرافيا المدن والبلدات الفلسطينية التي تحولت إلى معازل صغيرة»، لافتًا النظر إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بمعدل 130 حالة اعتداء يوميًا ما بين قتل وجرح واعتقال وهدم للمنازل.

وفي سياق متصل، اقتحم مئات المستوطنين أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من القوات الإسرائيلية، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

في السياق، نشرت القوات الإسرائيلية حواجز عسكرية في محيط باب العمود وعند مدخل البلدة القديمة في القدس، للتضييق على حركة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الأقصى.