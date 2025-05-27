المفوض التجاري الأوروبي: الاتحاد مستعد للتوصل بسرعة إلى اتفاق تجاري مع واشنطن

أكد المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش عقب محادثات مع واشنطن أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا للتوصل سريعا إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وأشاد المسؤول الأوروبي بـ"المباحثات الجيدة مع هاورد لوتنيك وجيميسون غرير، وهما مسؤولان في إدارة الرئيس دونالد ترامب". وقال: "نحن على تواصل دائم".
جاء ذلك بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من حزيران، معربا عن إحباطه من أن المحادثات "تراوح مكانها". لكن ترامب وافق الأحد على تأجيل فرض الرسوم الجمركية الثقيلة على الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من تموز بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
ويظل الاتحاد الأوروبي خاضعا لرسوم جمركية بنسبة 10% فرضتها واشنطن الشهر الماضي على الواردات من كل دول العالم تقريبا، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.
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