المبعوث الأميركي ينفي أن تكون حركة حماس قبلت اقتراحه حول غزة

نفى متحدث باسم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن تكون حركة حماس قبلت مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة، والذي ورد أنه يتضمن تحرير 10 اسرى على دفعتين وهدنة لمدة 70 يوما.

وأكد متحدث باسم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ما أورده موقع أكسيوس عن رفضه ما أورده مصدر من الحركة الفلسطينية عن موافقتها على مقترحه بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث أن ويتكوف قال لموقع أكسيوس بعد تصريح حماس “ما رأيته من حماس مخيب للآمال وغير مقبول بتاتا”.

وأكد مصدر في حماس في وقت سابق الاثنين أن الحركة وافقت على عرض الوسطاء الأخير الذي يتضمن هدنة لمدة 70 يوما مقابل الإفراج عن 10 اسرى أحياء.

وأوضح “العرض الذي وافقت عليه حماس هو العرض الذي تحدث عن 70 يوم هدنة مقابل الإفراج عن 10 اسرى على دفعتين”. وبحسب المصدر “خلال الهدنة تبدأ مفاوضات حول وقف النار الدائم بضمانات أميركية”.