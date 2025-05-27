وزير الداخلية بحث مع مكي في مشاريع التحول الرقمي واستقبل أبو الحسن

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في الوزارة بالتكليف رودينا مرعب والمعنيين من الوزارتين.

وخلال الاجتماع، تم البحث في مشاريع التحول الرقمي الخاصة بوزارة الداخلية والبلديات.

واستقبل الحجار النائب هادي أبو الحسن، وتم عرض الأوضاع العامة.