افادت صحيفة "الأخبار" بان قوة من الجيش اللبناني توجهت إلى كروم المراح في ميس الجبل، فيما تواصل القوة الإسرائيلية أعمال التجريف لاستحداث ساتر ترابي داخل الأراضي اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: قوة من الجيش اللبناني توجهت إلى كروم المراح فيما تواصل القوة الإسرائيلية أعمال التجريف لاستحداث ساتر ترابي داخل الأراضي اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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