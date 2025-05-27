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بريطانيا: حادث دهس واعتقال رجل أبيض

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بريطانيا: حادث دهس واعتقال رجل أبيض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت الشرطة في ، الإثنين، أن سيارة صدمت عددا من المارة في المدينة الواقعة في شمال إنكلترا أثناء احتفال نادي ليفربول لكرة القدم بفوزه بلقب الممتاز.

وقالت الشرطة أنها اعتقلت رجلا أبيض عمره 53 عاما لتورطه في حادث الدهس، وقالت أنها كانت تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) "عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة" في وسط مدينة ليفربول.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية (PA)، تقود شرطة ميرسيسايد التحقيق، يدعمهم ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب البلاد.

وفي أول رد فعل، وصف رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، الذي وصف ما حدث في ليفربول بأنه "مروع". وأضاف: "أتقدم بخالص التعازي لجميع المصابين والمتضررين".

وقال: "أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذا الحادث المروع".

وأكد ستارمر أنه يُطلع باستمرار على آخر التطورات.

ومن جهته، أكد مجلس مدينة ليفربول أنه "يتواصل" مع شرطة ميرسيسايد بعد ورود تقارير عن اصطدام سيارة بالمشاة في موكب فوز نادي ليفربول لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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