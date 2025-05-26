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قوة مشاة الاسرائيلية تتحرك داخل الاراضي اللبنانية شرق ميس الجبل متخطية احد المنازل

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قوة مشاة الاسرائيلية تتحرك داخل الاراضي اللبنانية شرق ميس الجبل متخطية احد المنازل

اخترقت جرافتان اسرائيليتان الخط الازرق وتوغلتا داخل الاراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق ميس الجبل، وقامت بأعمال تفتيش في المنطقة.

ولفتت المعلومات الى ان قوة المشاة الاسرائيلية لازالت تتحرك داخل الاراضي اللبنانية شرق ميس الجبل متخطية احد المنازل، حيث يستخدم الجنود المصابيح من دون دخول الجرافات التي بقيت قرب الحدود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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