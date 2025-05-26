قوة مشاة الاسرائيلية تتحرك داخل الاراضي اللبنانية شرق ميس الجبل متخطية احد المنازل

اخترقت جرافتان اسرائيليتان الخط الازرق وتوغلتا داخل الاراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق ميس الجبل، وقامت بأعمال تفتيش في المنطقة. ولفتت المعلومات الى ان قوة المشاة الاسرائيلية لازالت تتحرك داخل الاراضي اللبنانية شرق ميس الجبل متخطية احد المنازل، حيث يستخدم الجنود المصابيح من دون دخول الجرافات التي بقيت قرب الحدود.

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