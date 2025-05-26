"النشرة": الجيش الإسرائيلي يشعل حريقا كبيرا في المساحات المفتوحة بين قرية الغجر والعباسية وبين الغجر وسهل الماري

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي يشعل حريقا كبيرا في المساحات المفتوحة في الاراضي اللبنانية بين قرية الغجر وبلدة العباسية وبين الغجر وسهل الماري".

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