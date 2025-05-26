أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه "في إطار حفظ الأمن وملاحقة المخالفين للأنظمة والقوانين وتوقيفهم على كل الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى غرفة عمليّات سريّة زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام المدعو: م. خ. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني) بالتّجول على متن آليّة نوع “رابيد” لون أبيض من دون لوحات محمّلة بأسلحة وذخائر حربيّة في بلدة عاصون- الضّنيّة".
وذكرت المديرية، أنه "بنتيجة المتابعة الفوريّة، تمكّنت دوريّة من فصيلة الضّنية، بتاريخ 24-5-2025، من رصد “الرابيد” أمام منزل المشتبه به، وبعد التّأكّد من وجوده داخل المنزل، وبالتّنسيق مع القضاء، قامت بمداهمته وتوقيفه وضبط السّيّارة وبندقيتَين حربيّتَين نوع كلاشنكوف، ومسدّسَين، وبندقيتَي صيد وكميّة من الأعتدة والذّخائر الحربيّة".
وأكدت أن "التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مواطن في بلدة عاصون بعد تجوّله على متن آليّة رابيد محمّلة بأسلحة وذخائر حربيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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