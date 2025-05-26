اعلنت الشرطة البريطانية بان سيارة صدمت حشدا من المارة في مدينة ليفربول، وبانه تم اعتقال المتسبب في الحادث.
وذكرت الشرطة البريطانية في بيان، بان منفذ حادث الدهس استهدف مشجعي نادي ليفربول خلال احتفالهم بالفوز بالدوري الانكليزي لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية: سيارة تصدم حشدا من المارة في مدينة ليفربول واعتقال المتسبب في الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.