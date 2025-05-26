الشرطة البريطانية: سيارة تصدم حشدا من المارة في مدينة ليفربول واعتقال المتسبب في الحادث

اعلنت الشرطة البريطانية بان سيارة صدمت حشدا من المارة في مدينة ليفربول، وبانه تم اعتقال المتسبب في الحادث.

وذكرت الشرطة البريطانية في بيان، بان منفذ حادث الدهس استهدف مشجعي نادي ليفربول خلال احتفالهم بالفوز بالدوري الانكليزي لكرة القدم.