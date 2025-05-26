الكرملين: قرار منح أوكرانيا حق استهداف روسيا بصواريخ بعيدة المدى سيكون خطيرا

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أي قرار من الدول الأوروبية يوسع قدرات الصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا يعد تحركا خطيرا، وذلك بعد ان تحدث المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن غياب القيود على مدى الأسلحة المسلمة إلى أوكرانيا.

وراى بيسكوف في تصريح له، "هذه القرارات المحتملة، إن اتخذت بالفعل، تتعارض تماما مع تطلعاتنا للتوصل إلى تسوية سياسية". وأضاف أن مثل هذه القرارات، إن وُجدت، خطيرة للغاية.