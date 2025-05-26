شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: التقيت بنماذج نسائية تسعى بصدق لبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أبدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سعادتها بالمشاركة في فعاليات برنامج "المرأة تقود" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة أن الأكاديمية تمثل صرح عظيم بما تقدمه من تأهيل للكوادر التنفيذية بشكل مهني وعلمي.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، في كلمتها عقب مشاركتها في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، إنها التقت خلال اليوم بعدد من الكوادر النسائية المتميزة المتقدمة للبرنامج، وأبدت إعجابها بما لمسته من حماس حقيقي لدى المتدربات، ورغبتهن القوية في العمل والبناء والمساهمة في تنمية الوطن.

وأضافت "عوض" : "ما يسعدني أكثر أن البرنامج يتضمن جانبًا عمليًا، خاصة في ملفات المحليات حيث أن التدريب العملي ساعد المشاركين كثيرا"، مشيرة إلى أن الدفعات السابقة من الأكاديمية أثبتت كفاءة عالية خلال تدريبها بالمحافظات، وحققت نجاحات ملموسة على أرض الواقع.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة مستعدة لدعم ومساندة كافة المتدربات، سواء في المحافظات أو داخل الوزارة، مختتمة كلمتها بتمنياتها بالتوفيق للمتدربات ونجاحهن في الوصول لأعلى المناصب وثقتها في أن البرنامج سيُخرج كوادر نسائية قادرة على إحداث فارق حقيقي في مختلف قطاعات الدولة.



يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.