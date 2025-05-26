تواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء الكورة

تتواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء الكورة بإشراف قائمقام الكوره كاترين الكفوري في سرايا اميون. ففي بلدية بدنايل فاز باسل مظهر اسعد الأيوبي رئيسا وصلاح الدين هاني الأيوبي نائبا. وعن بلدية كفرعقا الياس جرجي ساسين رئيسا ونديم جرجورة كتري نائبا. وعن بلدية بتوراتيج العميد جهاد عوض الحسن رئيسا و الدكتور مصطفى حسن الحسن نائبا. وعن بلدية متريت رولان الخوري بلوص العنداري رئيسا وسمير علي سلامه نائبا.

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