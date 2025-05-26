رئيس وزراء ماليزيا يؤكد على الصداقة بين منطقة جنوب شرق آسيا والصين

أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم أن دول جنوب شرق آسيا صديقة للصين، فيما تسعى هذه المنطقة إلى تعزيز علاقاتها وسط انعدام اليقين الناجم من حلة الرسوم الجمركية الأميركية.

واردف أنور خلال مأدبة عشاء رسمية متوجها إلى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الذي كان حاضرا، بانه "كونوا على ثقة انه رغم ما يقال ورغم الظروف والتعقيدات نحن هنا أصدقاء للصين".