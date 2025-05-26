رعد من بعبدا: تبادلنا مع الرئيس عون التحديات وفي مقدمتها حفظ السيادة الوطنية وإنهاء الإحتلال ووقف العدوان

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد من قصر بعبدا، الى أن "في اللقاء مع الرئيس عون تبادلنا وجهات النظر عن التحديات والاولويات وفي مقدمتها حفظ السيادة الوطنية وإنهاء الإحتلال ووقف العدوان".
ولفت رعد، الى أن "مساحة التفاهم مع الرئيس مساحة واسعة يعول عليها ونحن لا نجد أننا ملزمون بتوقيت ولا بأمكنة ولا باساليب طالما أن الأمور تسير بعناية من فخامته".
وقال "لا أبواب مغلقة لتبادل الأحاديث والأفكار مع فخامة رئيس الجمهورية في أي مستوى من المستويات وستستمر هذه الأبواب مفتوحة".
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